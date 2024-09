Lei conosce Maurizio Sarri. Ha allenato Loftus Cheek al Chelsea e in un'intervista ha dichiarato che per lui è una mezz'ala. Boban ha detto che secondo lui, per caratteristiche del Milan, bisognerebbe giocare a 3 in mezzo. Le chiedo se ha pensato a un'eventuale cambiamento di questa formula?

"Per me è il miglior allenatore italiano. Rispetto sempre le opinioni degli altri, ma sono io che lavoro con i calciatori. Non abbiamo tutti le stesse idee, devo seguire quello in cui credo io, non quello in cui credono gli altri"