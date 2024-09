L'allenatore a Sky dopo la vittoria, tornando all'esclusione dei due big contro la Lazio: "Se penso che Theo e Leao non debbano giocare allora loro devono capirlo, così come hanno fatto. Sono giocatori importanti e l'hanno dimostrato anche oggi. Ho già pensato a Liverpool e Inter. Pressioni? Se non le volessimo non potremmo fare questo lavoro" MILAN-VENEZIA 4-0: GLI HIGHLIGHTS

È la prima vittoria del suo Milan. Dopo i primi passi falsi in campionato arriva un successo netto col Venezia, schiantato da quattro gol nei primi 29 minuti di partita. Il tutto dopo il pari pre sosta con la Lazio con Theo e Leao out dai titolari e il discusso cooling break. Fonseca parte da qui: "Dobbiamo gestire tutto quello che succede con tranquillità ed equilibrio - sono state le sue parole a Sky Sport -. Le scelte che faccio sono sempre per il meglio della squadra, se penso che Theo e Leao non debbano giocare allora loro devono capirlo, così come hanno fatto". Poi aggiunge: "Sicuramente sono giocatori importanti e l'hanno dimostrato anche oggi. È normale non essere sempre tutti d'accordo, come in una famiglia, ma prima di tutto c'è il bene della squadra. Se inizia oggi il campionato del Milan? No, è già iniziato e abbiamo già perso dei punti, che ora dobbiamo recuperare. È stato importante vincere". approfondimento Le pagelle di Milan-Venezia 4-0

"Già pensato a Liverpool e Inter" Un riscatto nato più sul campo o nella testa dei giocatori? "Possiamo parlare di tattica o tecnica - ha detto Fonseca -, ma l'atteggiamento è sempre una cosa importantissima. Il lavoro sul campo è stato importante, ma lo è stato anche quello in spogliatoio e nelle nostre conversazioni". Ora per il Milan Liverpool in Champions e poi derby il prossimo weekend: "Ad essere onesti sì, questa settimana ho già pensato sia a Liverpool che Inter, so dell'importanza del derby, so che gli ultimi sono andati male, lavoreremo per cambiare tutto questo". Infine una battuta su quanto cambi allenare in vari Paesi: "Cambia tantissimo, la Serie A è diversa da tutto il resto. La pressione di oggi? Devo gestire certi momenti con equilibrio e restare focalizzato, l'unico modo di superarli è col lavoro. Se non volessimo la pressione non potremmo fare questo lavoro".

Gabbia: "Theo e Leao? In spogliatoio situazione molto tranquilla" Per un'ora il gol del 2-0 è stato suo, poi la correzione della Lega calcio che ha assegnato la rete a Fofana. Più che dell'episodio del gol, Gabbia si è concentrato sulla ritrovata vittoria del Milan: "Non eravamo felici di quello che avevamo fatto all'inizio, abbiamo lavorato con fiducia e lo spirito è stato quello giusto - ha detto a Sky -. Il mister e lo staff conoscono il campionato italiano, non siamo partiti nel modo migliore, ma le responsabilità vanno divise equamente. Fonseca ha cambiato ideologia di gioco, ha le sue idee e ha portato intensità negli allenamenti, siamo sempre più vicini a fare il calcio che ci chiede. Theo e Leao? In spogliatoio è stato tutto molto tranquillo, il mister l'ha gestita con tranquillità. Non è successo niente di grave, hanno sempre avuto l'atteggiamento giusto e stasera sono stati fantastici. Basti vedere un rientro di Rafa quasi a fine partita: sono cose da elogiare".