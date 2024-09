Fofana e non Gabbia: suo il 2-0 del Milan

È il primo gol di Fofana con la maglia del Milan, e lui non ha potuto neanche esultare . Troppo confusa l'azione (per un'ora abbondante il gol è stato assegnato a Gabbia) e, forse, anche troppo convinta l'esultanza del centrale italiano. Siamo al 16° minuto della partita tra Milan e Venezia: rossoneri già avanti 1-0, poi il bis arriva su azione da corner. Pulisic crossa, Fofana spizza sul primo palo e, in mezzo, arriva la solo apparente deviazione di Gabbia.

La ricostruzione

Non è stato semplice assegnare la rete del 2-0 del Milan, tanto che sul sito della Lega Calcio per un'ora abbondante il gol è rimasto assegnato a Gabbia. Dopo un'attenta analisi, però, si è ravvisato come a toccare il pallone, a centro area, sia stato il portiere del Venezia Joronen e non il centrale numero 46. La rete, quindi, è logicamente diventata dell'autore del tiro Fofana. Il suo primo gol in rossonero.