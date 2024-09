Le parole dell'allenatore del Monza alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Massimo rispetto per loro". E sul suo conto: "Sono abituato alle pressioni. Se farò male Galliani mi manderà a casa, come è giusto che sia"

"Se vinco sono un genio e se perdo sono un cretino. Sono abituato alle pressioni. Se farò male Galliani mi manderà a casa, come è giusto che sia": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, riassume la legge che 'regola' il calcio secondo punti e risultati. Lo fa alla vigilia di una sfida difficile, quella contro l'Inter, che vede la sua squadra sfavorita ma determinata. "Voglio sempre vincere. A Firenze - è l'analisi di Nesta - non mi è piaciuta la nostra gestione del secondo tempo, l'ho già detto e lo ripeto. Se l'Inter ci darà il minimo spiraglio per fagli male lo sfrutteremo". Massimo rispetto per l'Inter e Il suo tecnico Simone Inzaghi che fa "un grande calcio".