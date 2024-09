Javier Zanetti sbarca nella Lega italiana di calcio a 8. Seguendo l’esempio di tanti ex calciatori professionisti (su tutti Francesco Totti) anche l’attuale vice-presidente dell’Inter parteciperà al massimo campionato e lo farà grazie all’Inter Club calcio a 8, la squadra dei tifosi dell’Inter che ha sede a Castel Gandolfo, in provincia di Roma. L’idea è nata proprio durante una visita di Zanetti in un Inter club : da lì il presidente della squadra di calcio a 8 Kevin Campagna, tifosissimo neroazzurro, ha chiesto la disponibilità allo storico ex capitano dell’Inter che ha accettato di partecipare a questa avventura con l’entusiasmo di un ragazzino. Lo si vede anche in un video in cui sorridente ringrazia l’Inter Club C8 del presidente Kevin Campagna e aggiunge: "Non vedo l’ora di giocare con voi".

Conto alla rovescia per l'esordio

Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione ufficiale, poi inizierà il conto alla rovescia per l’esordio del “Pupi” con la maglia dell’Inter Club calcio a 8. La scelta di Zanetti conferma l’enorme passione dell’argentino per il calcio e il legame mai interrotto col campo. Grande professionista e combattente da sempre, non avrà problemi a rimettersi in gioco: ora tornerà a indossare scarpini e calzoncini per aiutare il progetto di una società che proprio in estate ha cambiato la sua denominazione in Inter Club calcio a 8, anche in virtù dell’enorme passione del 23enne massimo dirigente Kevin Campagna, giovane e già determinato a ritagliarsi uno spazio importante all’interno di questa disciplina. Un “malato” di Inter: spesso al seguito della formazione meneghina come tifoso, appena sbarcato nella serie A di calcio a 8 ha voluto cambiare il nome della sua società (che precedentemente giocava come Bvb Rsr Castelli Romani) e ha già annunciato di preparare delle maglie di gioco che si ispireranno a quelle nerazzurre. Inoltre, la presenza di Zanetti all’interno del gruppo potrebbe portare ulteriori sorprese e magari qualche altro illustre ex calciatore. Intanto venerdì mattina, presso il Salone d’Onore del Coni, ci sarà la presentazione della nuova stagione della serie A del calcio a 8, poi inizierà il conto alla rovescia per l’esordio di Zanetti con la maglia dell’Inter Club c8.