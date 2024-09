Inter con la mediana della 2^ stella nel derby

Inter a caccia della 7^ vittoria di fila

In campo scenderà dall’inizio la mediana della seconda stella. Barella è in grandissima forma e dopo aver saltato la gara di Monza e in Champions è tornato in una condizione invidiabile. Mkhitaryan che nelle ultime tre stagioni è il più utilizzato proprio insieme a Barella e Lautaro Martinez a Manchester ha giocato la sua centesima gara in tutte le competizioni con l’Inter ma l’unica marcatura multipla in Serie A con la maglia nerazzurra per lui è arrivata proprio nella gara d’andata del campionato scorso con il Milan (doppietta più assist per lui). Ma quello più atteso lì in mezzo è sempre Calhanoglu, il grande ex. Hakan è stato coinvolto in quattro reti in sei sfide contro il Milan in campionato (due gol e due passaggi vincenti per il regista turco in queste ultime stagioni). Calhanoglu ha anche realizzato tutti i 17 rigori calciati in Serie A e due di queste reti dal dischetto sono arrivate proprio contro il Milan. Insomma una freddezza che ha mantenuto anche quando ha rincontrato il suo primo amore italiano. Ma da un po' solo un avversario da battere. Come succederà domenica sera quando l’Inter andrà a caccia della settima vittoria consecutiva contro i rossoneri tra campionato e coppe.