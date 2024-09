L’esterno, che dopo il match contro il Monza ha saltato la sfida di Champions a Manchester per affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra, recupera per il derby di domenica con il Milan. Inzaghi ora deve decidere se farlo partire dall’inizio o dalla panchina, in quest'ultimo caso confermando Carlos Augusto sulla fascia sinistra. Nel video le ultime con l’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi

