Le probabili formazioni della 5^ giornata

Introduzione

Esaurita la prima, storica, giornata della nuova Champions, la Serie A torna in campo con un paio di partite niente male. La capolista Udinese fa visita a una Roma che ha appena cambiato allenatore. Circoletto rosso su Juventus-Napoli e Inter-Milan. La situazione in casa rossonera non è delle migliori e la vittoria nel derby manca da un po'.

Come sempre tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di informazioni utili sulle probabili formazioni di questa 5^ giornata e allora è tempo di chiedere alla squadra degli inviati di Sky Sport. Le prime, importanti, notizie sono già pronte per essere snocciolate a tutti gli appassionati. Ecco quindi che può cominciare il nostro classico giro dai ritiri delle 20 squadre di Serie A