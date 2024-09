Dove vedere Lecce-Parma

La sfida fra Lecce e Parma della 5^ giornata di campionato si gioca oggi, sabato 21 settembre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

La partita tra Lecce e Parma, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 21 settembre alle 20.45

I numeri di Lecce e Parma

Tra le squadre affrontate più di 20 volte in Serie A, il Lecce è quella contro cui il Parma vanta la più alta percentuale di vittorie: 54%, grazie a 13 successi in 24 confronti (9N, 2P); in particolare gli emiliani hanno vinto tutti gli ultimi tre confronti con i pugliesi e non sono mai arrivati a quattro successi di fila. Dopo che in tre dei primi quattro confronti di Serie A tra Lecce e Parma in casa dei giallorossi almeno una delle due squadre non è andata a segno, in tutti gli ultimi otto in Salento entrambe le avversarie hanno trovato la via del gol, per un totale di 29 reti, una media di 3.6 a incontro. Il Lecce ha trovato un solo gol nelle ultime sette partite di Serie A (Krstovic contro il Cagliari) e nel periodo, dal 13 maggio scorso, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei e presente in entrambe le stagioni nella massima serie ha segnato così poco. Il Lecce ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A (1-0 contro il Cagliari) e non ottiene almeno due successi interni consecutivi nella competizione dall’inizio del campionato 2023/24 (tre di fila con Roberto D’Aversa in panchina).

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime due giornate di campionato (1V, 1N), il Parma ha perso le due più recenti; in entrambi gli ultimi due campionati di Serie A disputati (2019/20 e 2020/21) i gialloblù hanno subito tre sconfitte nelle prime cinque giornate. Il Parma ha subito gol in tutte le ultime 27 trasferte di Serie A e tra le squadre attualmente nel massimo campionato è quella con la striscia aperta più lunga; in generale le altre serie aperte peggiori sono di Casale, Cremonese, Lecco, Messina, Pro Patria e Reggiana.