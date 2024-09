Gabbia: "Seguiremo Fonseca fino alla morte"

"È uno dei giorni più belli della mia vita sportiva". Parola di Matteo Gabbia, decisivo nel derby con un gol che ha interrotto la striscia di sei ko consecutivi del Milan contro l'Inter. Una rete speciale per il difensore rossonero, nato a 20 km da Milanello: "Il mio gol lo prendo come la ciliegina sulla torta - ha ammesso in conferenza stampa - Ma la torta è della squadra che ha lavorato in maniera fantastica. Sono davvero contento per il gruppo, non eravamo felici di quanto fatto. Come ha detto Fonseca alla vigilia, abbiamo cercato di preparare la partita nel miglior possibile. L'atteggiamento e lo spirito erano positivi e si è visto in campo". Lavoro di squadra, quel gruppo guidato da Paulo Fonseca che ha dato fiducia a Gabbia: "Noi siamo dei professionisti - ha spiegato il difensore - seguiremo fino alla morte Fonseca fino all'ultimo giorno, com'è avvenuto con Pioli".