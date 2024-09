L'allenatore del Milan commenta con soddisfazione la vittoria nel derby con l'Inter: "Abbiamo giocato con coraggio e abbiamo meritato la vittoria. Negli ultimi tempi non ricordo una squadra che abbia creato così tanti problemi all'Inter come noi oggi". Un successo che rasserena sul futuro: "Non ci penso, non vedo e non sento, abbiamo tanto lavoro da fare e passeremo una settimana con un po' più di fiducia" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' decisamente disteso Paulo Fonseca al termine del successo del suo Milan nel derby contro l'Inter: "E' stata una partita importante perché era un derby che non si vinceva da tanto ma anche per il momento che stiamo affrontando - dice - I giocatori hanno giocato con coraggio e abbiamo meritato di vincere. Non mi ricordo una squadra che abbia creato così tanti problemi all'Inter come abbiamo fatto noi oggi". Sulle variazioni apportate rispetto alle precedenti uscite: "Noi non abbiamo cambiato ma abbiamo avuto la stessa struttura, abbiamo solo creato una cosa diversa con Fofana che se andavamo in difficoltà si metteva nei centrali, abbiamo cambiato solo i giocatori, Morata ha fatto il ruolo che aveva fatto Reijnders con il Liverpool".

"Il mio futuro? Non sento e non guardo niente" Un elogio, tuttavia, a Morata va fatto: "Morata ha caratteristiche diverse perché arriva più facilmente in avanti ma la struttura è stata la stessa anche se era importante che stesse vicino ad Abraham che ha fatto un gran lavoro - spiega ancora - Il mio futuro? Per me è lo stesso, non sento e non guardo niente, sarà una settimana con un po' più di fiducia, per me è importante vedere i giocatori che credono nelle nostre idee anche se abbiamo molto da migliorare ma oggi è stata una vittoria soprattutto dei giocatori".

"Da mercoledì sentivo tanta fiducia" La svolta nella fiducia della squadra è arrivata mercoledì, dopo la sconfitta con il Liverpool: "Mercoledì abbiamo parlato molto, quasi un'ora e mezza. Poi siamo usciti per l'allenamento e il modo in cui sono usciti mi ha portato tanta fiducia. In un momento difficile spesso si sente che i giocatori non ci credono, ma io questa cosa non l'ho mai sentita, soprattutto in questa settimana". Ed infine: "Adesso festeggiamo ma da domani si riparte con questo equilibrio".