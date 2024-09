Derby amaro per l'Inter di Simone Inzaghi. A San Siro arriva la prima sconfitta in campionato per i nerazzurri, con il Milan che vince per 2-1. "Siamo stati poco squadra, cosa che ci succede raramente – ha detto Inzaghi –. Siamo stati poco compatti, abbiamo perso le distanze e troppe palle dentro che ci hanno penalizzato. Nella ripresa siamo rientrati come avevamo iniziato il primo tempo. Ho provato a cambiare qualcosa ma non è servito". Sull’atteggiamento avuto dalla sua squadra: "Non eravamo lucidi. I due gol che abbiamo concesso ne sono la testimonianza. Avevamo lavorato bene in questi due giorni, ma purtroppo l’approccio alla gara non è stato buono. Questa sconfitta chiaramente brucia. Dovevamo far di più: siamo amareggiati, io per primo che sono l’allenatore. Quello che ora possiamo fare è lavorare e analizzare".