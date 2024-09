Dove vedere Roma-Udinese

I numeri di Roma e Udinese

La Roma ha vinto 18 delle ultime 22 sfide contro l'Udinese in Serie A (1N, 3P) – nel periodo (dalla stagione 2013/14), i bianconeri sono stati la squadra contro cui i giallorossi hanno vinto più partite (18) e collezionato più clean sheet (11). La Roma ha segnato 182 gol nei 100 precedenti contro l'Udinese in Serie A: una media di 1.82 reti a partita, la più alta per i giallorossi contro una delle avversarie affrontate più di 60 volte nel massimo campionato. La Roma non ha ancora vinto alcuna partita in questa Serie A (3N, 1P) e potrebbe restare a secco di successi nelle prime cinque gare stagionali nel massimo campionato solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 1984/85 (4N, 1P con Sven-Göran Eriksson alla guida) e il 1974/75 (2N, 3P con Nils Liedholm in panchina). La Roma ha vinto solo una delle ultime nove partite in Serie A (5N, 3P). Inoltre, dopo aver pareggiato le ultime due sfide di campionato contro Juventus (0-0) e Genoa (1-1), la Roma potrebbe pareggiare tre match di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2022 (contro Genoa, Sassuolo ed Hellas Verona in quel caso), sotto la gestione tecnica di José Mourinho. L'Udinese inizia un turno di Serie A occupando in solitaria la prima posizione in classifica per la prima volta dall’ottava gara della stagione 2011/12, quando però perse il match contro il Napoli e fu scavalcato dalla Juventus a fine giornata. Con 10 punti conquistati in questo campionato, l'Udinese ha eguagliato la propria miglior partenza di sempre nelle prime quattro gare in una stagione di Serie A: tre vittorie e un pareggio anche nel 2000/01, con Luigi De Canio in panchina – in quella stagione i bianconeri vinsero anche alla quinta giornata (2-0 in casa contro il Lecce).