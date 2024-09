Due vittorie, due pareggi e la sconfitta nel derby: il ruolino di marcia dell'Inter di Inzaghi è stato finora sotto le attese. A partire dalla stagione 2014/2015, i nerazzurri sono partiti peggio soltanto una volta, nel 2018/2019 con Luciano Spalletti in panchina. Per tre volte invece c'è stato addirittura l'en-plein di vittorie: ecco tutte le partenze dell'Inter nelle ultime undici stagioni, dalle più negative alle più positive e con il derby come costante

LA CLASSIFICA A CONFRONTO CON LO SCORSO ANNO