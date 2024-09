Dopo aver svolto solo la parte atletica con la squadra negli ultimi giorni, Nicola Zalewski ha sostenuto l'intera sessione d'allenamento in gruppo a Trigoria. Una situazione in evoluzione quella dell'esterno giallorosso, definitivo reintegro in rosa che resta vincolato al rinnovo di contratto in scadenza nel 2025

Il ritorno al lavoro in gruppo non rappresenta ancora la soluzione definitiva della questione Zalewski, anche se con l’uscita della ex CEO Lina Souloukou sembrano ristrutturarsi i presupposti per una trattativa dai toni più distesi. In precedenza il giocatore era stato affrontato con modi un po' troppo affrettati: gli era stata fatta una proposta volante senza possibilità di elaborare una controproposta. Un ultimatum: prendere o lasciare in 24 ore, una modalità non presa in considerazione con la conseguenza di trovarsi fuori dal progetto tecnico.