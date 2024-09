Fonseca: "Il calcio cambia, squadra in evoluzione"

Dopo il successo sul Lecce, Fonseca conferma: "La squadra è in evoluzione". E ancora: "Era importante continuare a vincere dopo il derby. Dopo le prime due giornate nessuno si sarebbe mai immaginato di vederci in testa, ma nel calcio le cose cambiano in fretta". Su Leao: "Ora segue l'esempio di Morata e Abraham" MILAN-LECCE 3-0

Il Milan di Fonseca dà continuità alla vittoria nel derby, e a sentire l'allenatore dei rossoneri dopo il successo sul Lecce era ciò che contava di più: anche perché adesso si può pensare con tranquillità alla Champions (martedì contro il Bayer Leverkusen in diretta su Sky). E con il Milan ora in vetta (insieme al Torino che giocherà domenica) ora fa quasi sorridere il pensiero che dopo le prime due partite avesse solo 2 punti in classifica. "Dopo le prime due partite nessuno si sarebbe aspettato questo momento - conferma Fonseca a Sky - ma nel calcio le cose cambiano in fretta ed è bello anche per questo E' stato importante continuare a vincere dopo il derby, oggi era troppo importante. Tornare alla nostra realtà dopo il derby era la cosa più difficile ma i giocatori ci sono riusciti bene. Tutta la squadra ha fatto un'evoluzione nelle ultime partite". E adesso il Leverkusen, come si diceva: "Sarà una partita totalmente diversa", continua Fonseca, "siamo stati sfortunati perché abbiamo pescato le due squadre che secondo me giocano meglio in Europa, prima il Liverpool e poi il Leverkusen. Non l'ho ancora studiato bene, inizio adesso appena torno a casa: ero completamente focalizzato sul Lecce".

"Morata e Abraham esempi per Leao" Parlando dei singoli, Fonseca elogia Fofana e poi indica a Leao gli esempi da seguire. "Fofana è importante per noi, sta giocando in un ruolo per lui nuovo ma è in crescita. Morata e Abraham? Possono giocare insieme perché hanno caratteristiche diverse, quelle di Morata gli permettono di giocare come trequartista tra le linee. Se fossero due attaccanti con le stesse caratteristiche magari non sarebbe possibile farlo. E poi mi piace l'energia che Morata e Abraham portano: è contagiosa. Oggi abbiamo visto anche Leao che ha lavorato di più per la squadra, vedendo il loro esempio" approfondimento Le pagelle di Milan-Lecce 3-0

Theo: "Iniziamo a giocare il nostro calcio" Raggiante Morata, che ha sbloccato il risultato ed esultato andando a cercare i figli che erano in tribuna a bordocampo: "Una gioia incredibile, soprattutto festeggiare il gol con i miei bambini che mi spingono a dare il massimo. La sostituzione? Ho un po' male ma sono uscito per precauzione in vista di Leverkusen". Infine, conferma che il tandem con Abraham funziona: "Mi trovo bene a giocare con lui, eravamo insieme anche al Chelsea. Stiamo trovando i meccanismi giusti". A Sky ha parlato anche Theo, autore del secondo gol: "Siamo partiti male ma adesso stiamo iniziando a giocare il nostro calcio. Essere di nuovo primi fa un bell'effetto". E sul record eguagliato di Maldini (sono i due difensori con più gol nella storia del Milan): "Non lo sapevo... Qui a lungo? Io mi trovo benissimo qui e i tifosi mi vogliono bene".