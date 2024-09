L'Inter torna alla vittoria dopo lo stop nel derby, Lautaro torna al gol dopo un digiuno prolungato (l'ultimo con l'Inter risaliva allo scorso 10 maggio contro il Frosinone): due validi motivi per sorridere per Simone Inzaghi , che in attesa della gara del Torino aggancia anche la vetta della classifica (con i granata, prossimi avversari, e il Milan). "I ragazzi sono stati fantastici, ho fatto loro i complimenti perché siamo venuti su questo campo difficile giocando un grandissimo primo tempo ", commenta Inzaghi dopo il 3-2 all'Udinese. " Unica pecca non aver fatto qualche gol in più con almeno 4 occasioni nitide create . Dovevamo fare qualche gol in più perché poi succede in partite così che ne prendi due con Sommer che oggi non ha dovuto fare nemmeno una parata".

"Contento per Lautaro"

"Gli occhi dei ragazzi in settimana parlavano chiaro", continua Inzaghi. "Ottima vittoria dopo una settimana delicata. Però dobbiamo fare più gol, non possiamo essere solo 1-0 su quel cross loro con cui hanno pareggiato. Bisogna cercare di capitalizzare tutto quello che si crea". Poi, sui gol che in questo avvio di stagione l'Inter sembra subire in modo molto simile (già tre di testa): "Dobbiamo crescere da quel punto di vista: quando ci creano qualcosa, realizzano: sarà una cosa da analizzare". Infine, la carezza a Lautaro: "Non doveva abbattersi prima. Sappiamo cosa rappresenta per noi, e sappiamo per un attaccante quanto conta il gol. Domenica scorsa ha avuto due occasioni e in un altro momento le avrebbe capitalizzate. Sono contento per lui. Dalle sconfitte a volte ci si rialza ancora più forti".