Il messaggio del Cagliari: "Ragazzo di professionalità, dedizione e passione"

Cresciuto nelle giovanili rossoblù, Capone ha giocato, oltre che nel Cagliari (123 presenze complessive), anche nel Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto e Salernitana. Ha anche giocato nella nazionale italiana under 20 nel 2001. Sui social il messaggio del club: "Tutto il Cagliari Calcio apprende con sgomento e profonda tristezza la notizia della scomparsa di Andrea Capone, morto a soli 43 anni. Il legame con la sua Terra rimarrà impossibile da scalfire, per un ragazzo da sempre noto per professionalità, dedizione e passione. Qualità che rimarranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, incontrarlo dentro e fuori dal campo. Il Cagliari Calcio si stringe alla famiglia in questo momento di forte dolore".