A Sky Calcio Club si parla della difesa della squadra di Motta, imbattuta in campionato e insuperabile in tutti i concetti statistici. Significativo il rapporto tra l'efficacia della pressione iniziale, dove la Juve è 20^ in A, e la riaggressione (intensità ed efficacia) dove invece è prima. Questo significa che i bianconeri non pressano alti, attendono e fanno la differenza recuperando il pallone e occupando gli spazi. Determinanti la marcatura a uomo e il lavoro di reparto

