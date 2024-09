A secco nelle ultime da titolare contro Juve e Monza, l'attaccante belga non sta convincendo: "A Conte non basta questo Lukaku - spiega Marchegiani -, fa quello che gli viene chiesto ma serve più efficacia". Un pensiero comune a Bergomi: "Ha fatto fatica, mi aspettavo di più. Ma non è arrivato da tantissimo". E Di Canio: "Deve recuperare la forma fisica ma anche quella mentale. Dovrà essere bravo Conte: non è scontato che rendano insieme, è passato tempo dall'ultima volta…"

