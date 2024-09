Giroud: "Il Milan deve credere nello scudetto"

Ha lasciato l'Italia per sbarcare in MLS, ma non ha perso di vista o dimenticato il Milan. La squadra con cui ha conquistato lo scudetto del 2022, contribuendo con alcune reti decisive come quelle contro l'Inter. Proprio il derby di Milano ha riunito Olivier Giroud ai rossoneri, che hanno festeggiato insieme la vittoria. "Se ho visto la partita? Come avrei potuto perderla? Ho fatto una videochiamata nello spogliatoio, è stato bellissimo", ha spiegato il francese alla Gazzetta dello Sport. "A Los Angeles sono felice, ho trovato una bella struttura, in MLS senti di essere parte di un movimento in crescita. Ma il calcio italiano, il Milan, l'atmosfera unica di San Siro, il calore dei tifosi, Milanello e tutta la gente che ci lavora... Impossibile dimenticare. Ho lasciato una famiglia".

leggi anche Milan, la nuova posizione di Morata. L'ANALISI