Fofana sta salendo di condizione e il Milan ha trovato maggiore equilibrio

"E' un calciatore molto importante per noi, sta imparando e migliorando, penso che è stato per lui un periodo di adattamento. Tra Francia e Italia sono tante le differenze, in Francia giocava anche più avanti. Per me questo giocatore in questa struttura è il più importante. Più migliora e più fa crescere la squadra.