L'allenatore del Milan nel pre-partita: "La squadra è in crescita. Non abbiamo vinto a Leverkusen, ma vedo i giocatori in crescita. Stasera sarà diverso come l'avversario che affrontiamo: ci siamo preparati, sarà importante vincere. Morata imprescindibile? In questo momento è importante per il nostro gioco, ma anche per energia ed esperienza. Fare tre punti in Serie A è sempre difficile indipendentemente da casa o trasferta. Per me è il campionato più difficile: chi allena in Italia incontra situazioni mai affrontate prima"