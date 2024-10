Paolo Vanoli ha assistito dalla tribuna alla sconfitta del suo Torino, ma può dirsi soddisfatto per quanto visto: "In 10 ognuno ha tirato fuori qualcosa in più, abbiamo avuto un'ottima organizzazione. Questa partita mi ha dimostrato che abbiamo dei valori". Sull'infortunio di Zapata: "Sembra una distorsione al ginocchio, ma aspettiamo gli esami. Incrociamo le dita"

"Incrociamo le dita, sembrerebbe una distorsione al ginocchio ma al momento è presto e aspettiamo gli esami strumentali". Così Paolo Vanoli parla dell'infortunio di Zapata ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta onorevole del suo Torino contro l'Inter, in inferiorità numerica già dal 20° minuto: "Un giocatore esperto come Maripan non può permettersi un errore simile. Mi è piaciuta però la prestazione della squadra in 10, ognuno ha tirato fuori qualcosa di più e l'organizzazione è stata buona".