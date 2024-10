Dove vedere Monza-Roma

I numeri di Monza e Roma

La Roma ha vinto tre delle quattro sfide (1N) contro il Monza in Serie A; quella giallorossa potrebbe diventare la prima squadra che i brianzoli affrontano cinque volte nel torneo senza mai vincere. La Roma ha vinto soltanto due delle ultime 14 partite (4N, 8P) contro squadre lombarde in Serie A, entrambe proprio contro il Monza (lo scorso 2 marzo per 4-1 all’U-Power Stadium e il 22 ottobre 2023, per 1-0 all’Olimpico). Il Monza ha collezionato tre pareggi e tre sconfitte in questo campionato; i brianzoli potrebbero non vincere alcuna delle prime sette gare stagionali per la prima volta in Serie A. Il Monza non ha vinto alcuno degli ultimi 15 match (6N, 9P) di Serie A - l’ultimo successo dei biancorossi risale al 16 marzo scorso contro il Cagliari (1-0) - i brianzoli non registrano una striscia più lunga senza successi in campionato dal periodo dicembre 2014-aprile 2015 (16 in quel caso, in Serie C). Ivan Juric potrebbe diventare solo il sesto allenatore a vincere ciascuna delle prime tre partite alla guida della Roma in Serie A, dopo Herbert Burgess, Mario Varglien, Rudi Garcia, José Mourinho e Daniele De Rossi. Inoltre, l’attuale tecnico dei capitolini potrebbe anche vincere tre match di fila per la prima volta in carriera da allenatore in Serie A. La Roma ha pareggiato ciascuna delle prime tre trasferte di questo campionato (contro Cagliari, Juventus e Genoa); i giallorossi non hanno mai chiuso in parità le prime quattro partite fuori casa in una stagione di Serie A. In generale, l’ultima volta in cui i capitolini hanno registrato quattro pareggi esterni di fila in campionato risale al periodo tra aprile e settembre 2019.