Senza Dybala e Hummels (che non sono partiti con la squadra), Juric si affida a Soulé davanti, insieme a Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Confermati gli stessi undici della vittoria in campionato col Venezia. Zalewski torna in panchina. Nel Monza in attacco Maldini e Pessina con Djuric. Panchina per Caprari. Contusione per Turati: in porta c'è Pizzignacco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD