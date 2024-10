Cinque vittorie nelle prime sette partite di Serie A e primo posto in classifica: Conte si è preso il Napoli e torna a far sognare la piazza dopo il decimo posto della scorsa stagione. Leonardo Bonucci, intervenuto da Fabio Caressa a Sky Calcio Club, ha raccontato cosa differenzia l'allenatore leccese dagli altri: "È puntiglioso, deve trovare la soluzione per vincere. Di recente si è accorto che rispetto al recente passato il calcio è cambiato, che non poteva più adattare il suo modo di vedere il calcio. Adesso vediamo un Napoli completamente diverso ma che ha la sua identità e le sue caratteristiche ben precise", spiega l'ex difensore, "Convincere i giocatori delle idee è la cosa più importante e che Conte ha fatto in tutte le squadre che ha avuto e l'ha fatto sempre in fretta. Questo perché entra nell'anima del giocatore, trova sempre la chiave giusta. Ad esempio nel Napoli troviamo Kvara che gioca in mezzo al campo; non lo aveva mai fatto, con Spalletti giocava coi piedi sulla linea. Adesso l'ha convinto che venendo lì è il modo giusto. Vuol dire che la chiave di lettura che ha Conte quando parla con i giocatori fa sì che poi i giocatori gli vadano dietro. Ha fatto così alla Juve, all'Inter, al Chelsea, in Nazionale".

