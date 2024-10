Thuram, approccio super. Ma l'Inter in difesa...

Focus sull'Inter a Sky Calcio Club: Thuram ha avuto un approccio strepitoso, segnando 20 gol in 42 partite in Serie A. I numeri confermano che ha un ruolo importante nell'attacco nerazzurro. In difesa, invece, il club di Inzaghi ha subito più gol rispetto all'anno scorso: l'analisi e i motivi

Marcus Thuram è una pedina importante per l'attacco di Inzaghi, visto che ha avuto un approccio strepitoso sin dal suo arrivo all'Inter. I numeri analizzati a Sky Calcio Club parlano chiaro . In Serie A ha segnato 20 gol in 42 partite (38% di gare in gol), di cui 13 di destro, 3 di sinistro e 4 di testa. Autore di una tripletta nell'ultima gara contro il Toro , è uno dei giocatori decisivi dell'Inter, anche se in Champions i due sostituti hanno fatto bene.

L'analisi della difesa

Dall'attacco all'analisi della difesa nerazzurra che, rispetto allo scorso anno, ha subito più gol finora. Per la precisione 9, rispetto ai 3 della scorsa stagione in questo periodo. Cosa è cambiato? Fabio Caressa lo chiede ai suoi ospiti. Marchegiani: "C'entra il rendimento individuale dei difensori più 'normali' rispetto all'anno scorso, quando sono stati 'eccezionali'". Bergomi: "L'Inter ha difensori bravi ma con determinate caratteristiche. Non saranno mai come Bremer che può difendere a 70 metri. Se sbagliano qualcosa, poi chi aiuta Mkhitaryan, Calha e gli altri? Ci sono alcune situazioni che l'anno scorso funzionavano bene, quest'anno più a fatica". Montolivo: "Errori individuali, ma non bisogna tralasciare l'aspetto della concentrazione. Magari, inconsciamente, vedono la Champions come l'obiettivo principale".