Napoli, l'effetto Conte su partenza e classifica

Alla sosta per gli impegni delle nazionali, la squadra di Conte è al primo posto solitario con 16 punti, a +2 sull'Inter seconda: una partenza importante, meglio di lui al primo anno al Napoli solo Benitez e Spalletti, con numeri che fanno sognare i tifosi, anche perché c'è tanto potenziale ancora inespresso e l'apporto dei giocatori dalla panchina fin qui è stato determinante, come dimostra il caso di David Neres

Come il primo anno di Spalletti . Napoli primo con due punti di vantaggio sulla seconda. I numeri della squadra ora allenata da Conte sono incoraggianti e lasciano ben sperare. Nella stagione 21/22 l’attuale ct della nazionale aveva addirittura infilato l’en plein dopo sette giornate. Tuttavia al termine del campionato non riuscì a mantenere il primato. Insomma la storia è ancora tutta da scrivere ma le premesse confermano il buon lavoro svolto fino ad ora. Meglio di Conte aveva fatto anche Benitez al suo primo anno, ma nonostante i 19 punti, il napoli nella stagione 2013/14 si trovava due lunghezze sotto la Juventus .

Napoli, la forza della panchina

A dar forza al progetto però oltre alla classifica c’è l’impatto della panchina, fino a questo momento sfruttata alla grande considerando che i subentrati tra gol e assist sono stati determinanti in sette occasioni. Una risorsa preziosa, basti pensare all’impatto di Neres fino ad ora solo 63 minuti in campionato, ma già tre assist e un gol, e al potenziale ancora inespresso di Gilmour. Alternativa di lusso a centrocampo. Giocatori che potranno dare un contributo importante per migliorare la statistica del primo Spalletti e conseguentemente la classifica finale. Perché senza dubbio Conte non ha nessuna intenzione di fermarsi.