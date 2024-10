Bastoni imprescindibile nella difesa dell'Inter

Una coincidenza o forse qualcosa di più. Cos’hanno in comune le ultime beffe subite dall’Inter? Dal gol di Gabbia nel derby a quello di Lucca a Udine, all’azione che ha portato al rigore del Torino? Sarà anche un caso ma in tutti questi gol, Bastoni non c’era. Era stato sostituito precedentemente. In questo inizio di stagione si evidenzia una statistica. Con lui in campo per l’Inter zero sconfitte e dei 9 gol presi in campionato, in ben 4 lui non era in campo. Quasi la metá. In più lo si trova spesso dall’altra parte a servire assist come col Torino. E qui nasce il problema. Lo sforzo che gli viene richiesto nelle due fasi lo porta a dare tutto e per questo Inzaghi poi lo cambia.