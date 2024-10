Il bilancio alla sosta: è già Conte contro Inzaghi

Lo scontro diretto ancora non c'è stato, ma la classifica già preannuncia un duello tra il Napoli e l'Inter, prima e seconda in campionato. Se il Napoli di Conte ha avuto una partenza più lineare e di rivincita rispetto al risultato della scorsa stagione, l'Inter ha avuto qualche problema a ingranare la marcia. Però il mini bilancio al momento della sosta per la Nations League non è affatto negativo

Uno scontro al passato. Inter seconda, da sola, in scia del vecchio comandante Antonio Conte avanti di due punti. Sul calendario la data è già cerchiata: 10 novembre Inter-Napoli. Inzaghi contro Conte, Lautaro contro Lukaku . Il duello con il Napoli è cominciato. Dopo tante critiche alla fine l’Inter è già lì a un passo dalla vetta. Dopo il derby perso tutto sembrava nero e invece alla fine il mini bilancio che arriva con la sosta per le nazionali parla chiaro. Dopo un’estate tribolata qualche passo falso era pronosticabile, vedi i pari con Genoa e Monza, l’unico vero stop preoccupante è stato il derby. Con quello Inzaghi sarebbe in testa . Ma con i se non si ragiona. Con i numeri sì.

I numeri di Inzaghi

A quella batosta l’Inter ha risposto con 3 vittorie consecutive: Udinese, Stella Rossa e Torino. Thuram è capocannoniere con 7 gol, Inzaghi ha di nuovo il miglior attacco del campionato con 16 reti come l’Atalanta, mentre il Napoli è a 14. Conte peró ne ha subite solo 5 come la Roma, l’Empoli 4, la Juve solo una, l’Inter 9. E qui c’è il campanello d’allarme. La fase difensiva non è quella dell’anno scorso. L’attenzione, la fase di non possesso, le marcature preventive: tutti aspetti su cui lavorare in questi giorni e al rientro dei 12 nazionali impegnati per il Mondo. La base peró non è affatto negativa anzi: 4 punti in Champions e 14 in Serie A. I campioni sono ancora lì e ora vanno a caccia del passato.