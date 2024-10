Roma, a parte Dovbyk i nuovi vanno a rilento

I giocatori arrivati nel mercato estivo in giallorosso non hanno dato finora le risposte attese, eccezion fatta per Dovbyk. La situazione più difficile riguarda Soulé

Non sta facendo la differenza finora il mercato in entrata della Roma a parte Dovbyk . Il centravanti ucraino rappresenta certamente il lato vincente delle operazioni estive. Dovbyk in Serie A si sta confermando un centravanti di altissimo profilo: può essere servito a campo aperto perché la progressione è notevole e in area di rigore riesce a muoversi bene e fare scelte giuste come dimostra l’”esitation” in area di rigore del Monza nel gol del momentaneo vantaggio. Quattro i gol realizzati finora tra Serie A ed Europa League.

Gli altri nuovi acquisti faticano. E Soulé...

L’ex centravanti del Girona rimane l’unica eccellenza della sessione estiva. Hermoso non trova la condizione migliore, Hummels non ha avuto il piacere di mettere piede in campo, Abdulhamid sembra ancora acerbo. Le Fée e Saelemekers si sono molto presto infortunati e Koné fatica a prendere in mano la squadra. Ma la situazione più difficile riguarda Matias Soulé. Era stato chiamato per recitare un ruolo da protagonista nella sua posizione preferita. Titolare nel 433. Poi la permanenza di Dybala ha messo tutto in discussione con Soulé a cambiare status e posizione in campo. Non è stato aiutato il giovane argentino ma i grandi giocatori alla fine le soluzioni riescono a trovarle da soli.