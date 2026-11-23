Carnesecchi, stop di 30/40 giorni dopo l'infortunio al ginocchio: l'esito degli esamiatalanta
Il portiere nerazzurro, costretto al forfait nel riscaldamento della sfida contro l'Inter, si sottoporrà a un intervento chirurgico dopo la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: tornerà nel 2027
Brutte notizie per l’Atalanta. Gli esami strumentali effettuati da Marco Carnesecchi nella mattinata di lunedì hanno confermato ciò che si temeva dopo il problema accusato durante il riscaldamento nel pre di Atalanta-Inter: lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Questo il report medico che si legge nel comunicato della società sulle condizioni del portiere, costretto a uno stop di 30/40 giorni. Una prognosi più precisa verrà rivalutata nella giornata di domani, quando il calciatore si sottoporrà a un intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione, ma Sarri dovrà fare a meno del suo portiere titolare fino al 2027. A difendere i pali contro la squadra di Chivu è stato Marco Sportiello, alla prima presenza in stagione.