Dybala torna in gruppo: ci sarà per Roma-Inter

Paulo Dybala tornerà in gruppo a partire da martedì 15 ottobre, e sarà a disposizione del tecnico della Roma Ivan Juric in vista della prossima partita che vedrà i giallorossi affrontare l'Inter allo Stadio Olimpico. Dybala era finito di nuovo out nell'ultimo allenamento prima della trasferta di Monza, ma gli esami strumentali effettuati nel corso degli scorsi giorni, avevano fatto tirare un sospiro di sollievo perché avevano evidenziato come non fosse presente alcuna lesione muscolare. Solo un affaticamento nel punto in cui aveva avuto già un problema nella partita di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Aveva poi saltato il match con il Venezia per precauzione entrando solo nel finale sempre in Europa League contro l'Elfsborg.