Introduzione

C'è tanto da dire su questa pausa che ha allungato liste di indisponibili già belle corpose. In casa Juventus, McKennie è stato al J|Medical e si attende il responso degli esami. Visite di controllo anche per Kalulu, Thuram, Douglas Luiz, Weah e Nico Gonzalez (sicuro assente contro la Lazio). Lobotka ha accusato un problema alla coscia e a Napoli attendono di capire l'entità dell'infortunio. Da valutare anche le condizioni dell'interista Frattesi, mentre continua il periodo no del Genoa che non ha più posti liberi in infermeria. Tra possibili ritorni, dubbi e recuperabili, ecco come sono messe al momento le 20 squadre di Serie A in vista del propssimo turno di campionato