Introduzione

Rotazioni obbligate per Antonio Conte in vista della sfida conto l'Empoli. Nel 'Monday Night' saranno infatti sicuramente assenti sia Di Lorenzo che Anguissa, entrambi fermati dal giudice sportivo per un turno. In mediana c'è da valutare McTominay: "Ha preso una botta alla coscia, è uscito perché aveva forte dolore" ha detto Stellini nel post partita di Bologna. Possibili rientri dal primo minuto invece quelli di Meret e Buongiorno. In casa Milan arrivano buone notizie sul fronte attaccanti: sia Abraham che Santiago Gimenez avevano accusato problemi nella sfida contro la Fiorentina. Il messicano era stato sottoposto ad accertamenti che avevano escluso lesioni. Salvo sorprese negative, entrambi sono da considerare recuperabili per venerdì



Milan atteso dall'Udinese che conta di ritrovare Thauvin. Le ultime dal quartier generale bianconero dicono che il francese lavora per esserci ma che lo staff medico deciderà all'ultimo. Si allunga la lista degli indisponibili in casa Empoli: Kouamé si è fatto male nell'ultimo turno. Sospetta lesione del crociato per l'attaccante. Se confermata significherebbe stagione finita. Derby di Roma che non vedrà protagonista Nuno Tavares: per l'esterno stop di almeno due settimane. Ecco quindi la situazione squadra per squadra tra squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 32^ giornata di Serie A