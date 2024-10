Il centrocampista polacco è tornato acciaccato dagli impegni con la nazionale: gli esami hanno evidenziato un'elongazione alla coscia destra. Inzaghi dovrà fare a meno di lui nella sfida contro la Roma di domenica sera, l'obiettivo è recuperarlo per il match di Champions contro lo Young Boys ma le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno

L'Inter si prepara alla sfida di domenica sera contro la Roma all'Olimpico. Una partita in cui Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Zielinski. Il centrocampista è tornato acciaccato dagli impegni con la nazionale polacca. Gli esami clinici hanno però scongiurato problemi gravi: elongazione alla coscia destra, infortunio quindi di lieve entità. Un problema però che costringerà Zielinski a saltare la sfida contro i giallorossi. L'obiettivo è recuperarlo per il match di Champions contro lo Young Boys, ma si procederà giorno per giorno senza correre rischi.