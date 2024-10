La sfida tra Juventus e Lazio chiude il sabato di campionato. Motta deve fare i conti con varie defezioni e schiera Douglas Luiz titolare sulla linea dei trequartisti, con Yildiz da una parte e Cambiaso dall’altra. In difesa a sinistra gioca Cabal, davanti confermato Vlahovic. Baroni recupera Guendouzi dal 1’, in attacco Castellanos è supportato dal tridente Isaksen-Dia-Zaccagni. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD