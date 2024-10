Dove vedere Juventus-Lazio

La partita tra Juve e Lazio, valida per l'8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 19 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi e Riccardo Montolivo. I collegamenti a bordocampo a cura di Giovanni Guardalà e Matteo Petrucci. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con 'L'Originale' , in studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Juve e Lazio

La Lazio ha vinto due delle ultime tre sfide contro la Juventus in campionato (1P), tanti successi biancocelesti quanti nelle precedenti 36 partite contro i bianconeri in Serie A (8N, 26P). Dopo il successo per 1-0 nella gara più recente contro la Juventus dello scorso 30 marzo, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal 2001. La Juventus è rimasta imbattuta in 19 delle ultime 20 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A (15V, 4N), l’unico successo dei biancocelesti fuori casa nel periodo risale al 14 ottobre 2017 (2-1 con doppietta di Ciro Immobile). La Juventus ha pareggiato 14 delle 27 partite disputate nel 2024 in campionato (9V, 4P), record nei maggiori cinque campionati europei; solo due volte i bianconeri hanno registrato più pareggi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A: 15 nel 1978 e 17 nel 1956. La Juventus ha pareggiato gli ultimi tre match all’Allianz Stadium in campionato e solo tre volte ha pareggiato quattro gare casalinghe di fila in Serie A: tra aprile e maggio 2009, tra marzo e aprile 2006 e tra aprile e ottobre 1990. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite tra Serie A ed Europa League, l’ultima volta che ha ottenuto cinque successi di fila tra tutte le competizioni risale al periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Con il successo in rimonta per 2-1 contro l’Empoli nel match più recente, la Lazio è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (sette).