Calhanoglu è uscito al 12' di Roma-Inter a causa di una contrattura all'adduttore della coscia sinistra. Il turco è stato sostituito da Frattesi. Al 26' è stato costretto a uscire anche Acerbi (sostituito da De Vrij) per via di una contrattura ai flessori della coscia sinistra. Entrambi i giocatori si sottoporanno a ulteriori accertamenti. Mercoledì 23 ottobre i nerazzurri saranno impegnati a Berna contro lo Young Boys, mentre domenica 27 ottobre è in programma il big match a San Siro contro la Juve

Due infortuni alla coscia in meno di mezz'ora. La sfida dell'Olimpico non è iniziata nel migliore dei modi per Simone Inzaghi, costretto a sostituire per infortunio due dei titolari di Roma-Inter. Il primo a uscire è stato Hakan Calhanoglu. Il turco ha iniziato a toccarsi la parte interna della coscia sinistra intorno al 10'. Poco dopo, non riuscendo a proseguire, ha lasciato il posto a Frattesi al 12'. I primi controlli a cui si è sottoposto il centrocampista riportano una contrattura all'adduttore della coscia sinistra. Dopo appena 15 minuti, ecco un altro infortunio per l'Inter. Francesco Acerbi si ferma, capisce che qualcosa fisicamente non va ed è costretto a chiedere il cambio: al suo posto dentro De Vrij. Anche per Acerbi si tratta di un problema alla coscia, precisamente una contrattura ai flessori della coscia sinistra.