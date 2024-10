Il turco, autore di una doppietta: "Voglio ringraziare tutti, la squadra, l'allenatore e la mia famiglia. Non è sempre facile, ma sono stato felice di entrare ed aiutare la mia squadra segnando due gol". A 19 anni e 176 giorni è diventato il più giovane a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A

Man of the match, voto 8,5 in pagella (qui tutti i voti) e assoluto protagonista del finale di partita del derby d'Italia: dentro dalla panchina e autore della doppietta che certifica la rimonta della sua Juve: "Voglio ringraziare tutti, la squadra, l'allenatore e la mia famiglia. Non è sempre facile, ma sono stato felice di entrare ed aiutare la mia squadra segnando due volte" - ha detto un emozionato Yildiz al termine della partita a Sky Sport. A 19 anni e 176 giorni è diventato il più giovane giocatore a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A: "Dobbiamo sempre essere uniti, abbiamo agito da squadra, nel calcio tutto può cambiare e alla fine è andata bene" - ha concluso lui. Accanto al turco c'era anche Di Gregorio: "Quattro gol sono tanti, ma l'importante è stata la reazione della squadra. Abbiamo carattere e lo abbiamo dimostrato. Continuiamo così con questo atteggiamento e andremo lontano".