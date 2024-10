Dove vedere Cagliari-Bologna

I numeri di Cagliari e Bologna

Dopo un pareggio per 1-1 il 1° luglio 2020, in tutte le successive sei sfide tra Cagliari e Bologna in Serie A ha sempre vinto la squadra di casa (tre successi a testa). Il Cagliari ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe contro il Bologna in Serie A; i sardi sono riusciti a registrare più successi interni consecutivi solo contro due avversarie nella loro storia nella competizione: l’Ascoli (sei, tra il 1980 e il 2007) e la Sampdoria (otto, tra il 1970 e il 1982). Dopo aver vinto tutti i primi tre match di Serie A giocati tra martedì, mercoledì e giovedì contro il Cagliari, il Bologna non è riuscito a trovare alcun successo nei successivi quattro (1N, 3P). Dopo il 2-2 dell’ultimo turno contro il Genoa, il Bologna ha pareggiato ben sei delle prime otto gare stagionali in Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1989/90. Considerando invece le prime nove partite stagionali non ha mai registrato sette pareggi nel massimo campionato. Il Bologna non ha vinto nessuno degli ultimi sette incontri di Serie A giocati di martedì (3N, 4P), senza trovare il gol in quattro di questi; gli emiliani avevano trovato il successo in tutte le precedenti cinque gare disputate in questo giorno della settimana nel torneo. Il Cagliari ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A (3-2 vs Torino), dopo essere rimasto senza successi nelle precedenti sette (4N, 3P); i sardi non ottengono due successi interni consecutivi nella competizione dal periodo tra ottobre e novembre 2023, contro Frosinone e Genoa in quel caso. Il Bologna ha realizzato esattamente due gol in tutte le ultime tre trasferte di Serie A (1V, 2N) e nella competizione non arriva ad almeno quattro gare esterne di fila con almeno due reti segnate da febbraio-aprile 2004 (sei in quel caso).