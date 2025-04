Altra sconfitta per l'Atalanta, ma Gasperini è soddisfatto almeno della prestazione: "Non era così scontato mettere sotto la Lazio, dobbiamo accettare che certi periodi capitino e ripartire con ancora più spinta". A complicare le cose ci hanno pensato anche le sostituzioni: "Abbiamo comunicato il numero sbagliato ed è uscito Lookman invece di Ederson. Retegui? Normale cambiare uomini in attacco"

"Evidentemente era destino che tutto andasse male, abbiamo sbagliato addirittura la sostituzione", commenta un fatalista Gasperini a Sky Sport dopo la sconfitta interna contro la Lazio, terza di fila in campionato. "Doveva uscire Ederson e non Lookman, ma abbiamo sbagliato il numero sulla lavagnetta. Un nostro errore e non siamo riusciti a intervenire prima che Lookman uscisse dal campo". Non a caso, pochi minuti dopo, lo stesso Ederson è uscito per far entrare Brescianini. Sulla sostituzione di Retegui invece: "Tutte le squadre cambiano uomini in attacco con regolarità nel tentativo di segnare con giocatori freschi, accade soprattutto da quando ci sono le cinque sostituzioni. Ormai è difficile che un giocatore d’attacco faccia 90 minuti, sono comunque entrati giocatori offensivi. Ultimamente non riusciamo a incidere con questi cambi, ma in passato ci siamo riusciti".