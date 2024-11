L'attaccante arrivato in settimana in rossoblu è stato convocato per il match in programma domani alle 18.30 al Tardini: complice l'emergenza infortuni che ha decimato il reparto offensivo, l'allenatore ha scelto di portare a Parma anche Super Mario, che non gioca in Serie A dal 2020: potrebbe partire dalla panchina e debuttare nel corso della partita

Mario Balotelli convocato per Parma-Genoa. C’è anche il nome dell’attaccante ingaggiato in settimana dal club rossoblu tra i 24 giocatori chiamati da Alberto Gilardino per la trasferta del Tardini. Una settimana dopo essere arrivato a Genova e dopo doppie sedute di allenamento a Pegli per ritrovare al più presto la condizione, SuperMario sarà dunque a disposizione nel match contro il Parma: dovrebbe partire in panchina e potrebbe debuttare nel corso della partita, in programma domani sera alle 18.30. L’emergenza infortuni ha decimato il reparto attaccanti del Grifone, lasciando a Gilardino soltanto Pinamonti e il 17enne Ekhator. Vitinha, Ekuban e Messias torneranno dopo la sosta per le nazionali, Ankeye non è ancora arruolabile. Così, dopo solo una settimana, ecco la convocazione di Balotelli.