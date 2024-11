Dove vedere Hellas Verona-Roma in tv

La sfida del Bentegodi di oggi, domenica 3 novembre, alle 18.00 sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita tra Verona e Roma , valida per l'11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 3 novembre alle 18.00 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Angelo Mangiante e Marina Presello.

I numeri di Verona e Roma

Sono 66 i precedenti fra le due squadre in Serie A con 34 vittorie per la Roma e 12 per il Verona. Un solo pareggio nelle ultime dodici sfide, mentre L’Hellas Verona ha vinto tre delle ultime quattro gare al Bentegodi contro la Roma in Serie A. La Roma ha registrato una striscia di otto trasferte di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal periodo tra il dicembre 1999 e il maggio 2000, 11 in quel caso. Ivan Juric – che alla guida dell’Hellas Verona vanta ben 75 panchine in Serie A, senza considerare le vittorie a tavolino – è imbattuto nei suoi sei confronti da allenatore nel massimo campionato contro i veneti.