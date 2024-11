Dopo la sconfitta di Lecce, il Verona ha bisogno di punti salvezza e affronta un avversario ostico come la Roma. Juric recupera Dovbyk e manda in campo Pellegrini e Soulé dal 1'. Zanetti ancora con Tengstedt terminale offensivo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD