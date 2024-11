A Sky Calcio Club, gli ospiti di Fabio Caressa, hanno analizzato la situazione Milan-Leao, visto che il portoghese a Monza è partito dalla panchina per la terza volta di fila in campionato. Marchegiani: "Può fare qualche partita fuori ma non la riserva perché è più forte di tanti". Bergomi: "Leao è un giocatore che a me entusiasma, sarei più preoccupato a marcare lui…". Guarda il video

