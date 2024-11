Balotelli, prima al Ferraris con (un altro) giallo

Come già accaduto lunedì sera nell’esordio con il Genoa in trasferta a Parma, anche nella prima partita in casa allo stadio Ferraris, contro il Como, è arrivata un’ammonizione per l’attaccante: Balotelli è entrato in campo nel secondo tempo ed è stato ammonito dopo sette minuti per una reazione dopo un fallo subito da Kempf. Gilardino: "Giallo ingiusto, non va ammonito solo perchè si chiama Balotelli"

