Un gol nel finale per chiudere il derby con il Torino, la linguaccia per festeggiarlo e una dedica speciale a fine partita. Nell’intervista al termine del match con Sky Sport, subito dopo la vittoria sul Toro, Kenan Yildiz ha subito un pensiero per chi per tanti anni ha portato la maglia numero 10 che ora il turco porta proprio sulle sue spalle: nel giorno del cinquantesimo compleanno di Alessandro Del Piero, il giovane attaccante della Juve pensa proprio ad Alex, imitando la sua celebre esultanza dopo i gol e dedicandogli la rete del 2-0 sul Torino.