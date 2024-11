Si ferma Zaniolo, out anche Zappacosta e Djimsiti

Durante la gara contro l'Udinese, l'Atalanta ha dovuto sostituire per infortunio Davide Zappacosta, Berat Djimsiti e anche Nicolò Zaniolo. Ecco quali sono le loro condizioni

Il capitolo infortuni è una nota dolente in casa Atalanta. Già prima della partita contro l'Udinese, Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Kolasinac e a De Ketelaere e con questo turno di campionato la situazione non è migliorata. Anzi. Durante la gara con l'Udinese, si è fermato anche Zaniolo, che ha lasciato il campo al minuto 86', per un fastidio alla regione inguinale sinistra.